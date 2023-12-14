Голова Євроради, Макрон і Шольц спробують переконати Орбана за робочим сніданком

Президент Європейської ради, президент Франції та канцлер Німеччини зберуться на робочий сніданок з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який погрожує заблокувати низку важливих рішень саміту.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Пізно увечері 13 грудня відбулася зустріч президента Євроради Шарля Мішеля з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцом і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити "спільну лінію" перед самітом.

Вранці у четвер Шарль Мішель, Емманюель Макрон та Олаф Шольц проведуть робочий сніданок з Орбаном у спробах переконати його змінити думку щодо тих рішень, які він не хоче погоджувати.

За інформацією ЗМІ, високопосадовці у ЄС оцінюють шанси на позитивне рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС, щодо якого Орбан найбільш категоричний, у 20-30%.

У середу Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, заморожених через проблеми верховенства права.

Читайте також: Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС