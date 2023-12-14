Председатель Евросовета, Макрон и Шольц попытаются переубедить Орбана за рабочим завтраком

Президент Европейского совета, президент Франции и канцлер Германии соберутся на рабочий завтрак с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который угрожает заблокировать ряд важных решений саммита.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 13 декабря состоялась встреча президента Евросовета Шарля Мишеля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы согласовать "общую линию" перед саммитом.

Утром в четверг Шарль Мишель, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц проведут рабочий завтрак с Орбаном в попытках убедить его изменить мнение относительно тех решений, которые он не хочет согласовывать.

По информации СМИ, высокопоставленные чиновники в ЕС оценивают шансы на положительное решение по переговорам о вступлении Украины в ЕС, по которому Орбан наиболее категоричен, в 20-30%.

В среду Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права.

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