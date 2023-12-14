Як прийдешній саміт продемонструє слабкість Євросоюзу

Євросоюз входить у кризу внутрішніх суперечок, що блокують ухвалення рішень і здатні зробити Брюссель безпорадним у кризових питаннях через блокаду з боку тих радикальних лідерів, для яких існування потужної та впливової об’єднаної Європи – це радше зло, а не благо.

Тому історія з рішеннями про підтримку України життєво важлива не лише для нашої держави, а й для самого ЄС. А рішення, ухвалені (або не ухвалені) в Брюсселі наприкінці цього тижня, можуть стати визначальними для майбутнього блоку.

Так, ви правильно зрозуміли – наразі йдеться про угорського лідера Віктора Орбана, але він розраховує, що недовго лишатиметься наодинці. Ба більше: Угорщина вже зараз отримала ситуативного союзника. Ним виявилася Австрія. Хоча вона, найімовірніше, погодиться поступитися, а от з Орбаном – складніше. Особливо після його зустрічі з Путіним.

Про це ми розповіли у відео і запрошуємо до його перегляду тих, хто віддає перевагу стислим поясненням.

Детально про причини і наслідки такої ситуації – у текстовому репортажі Сергія Сидоренка та Ірини Кутєлєвої з "Європейської правди" Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС.

Заяви про те, що Австрія планує не погодитися на рішення про початок переговорів з Україною, з’явилися днями і багатьох здивували.

Найгучнішою стала заява федерального канцлера Карла Негаммера: він публічно, на зустрічі з австрійськими депутатами, сказав, що Австрія не погодиться на переговори про вступ України в ЄС "за нинішніх умов".

Причому ці "умови" не пов’язані із самою Україною, і у Відні цього не приховують. У австрійців є свої фаворити серед держав-кандидатів. Конкретно зараз йдеться про Боснію і Герцеговину. А претензія полягає в тому, що Брюссель пропонує почати вступні переговори з Україною, але не з Боснією.

У відповідь Австрія, по суті, почала відкритий шантаж Євросоюзу.

Утім, усі джерела "ЄвроПравди" упевнені, що в останній момент Австрія поступиться.

Але проблема у тому, що навіть тимчасовий австрійський шантаж посилює позиції справжнього ворога української євроінтеграції – прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Бо на саміті ЄС це створить таку собі "Австро-Угорщину". Нехай цей союз тимчасовий та ситуативний, нехай аргументи Будапешта і Відня є принципово іншими – це байдуже.

Важливо те, що Орбан відчуватиме: він атакує Україну не наодинці. І це посилить його позиції.

Угорський прем’єр, на відміну від австрійського, не має наміру поступатися і твердо налаштований ветувати рішення саміту. Про це знає вже, напевно, кожен, хто стежить за новинами з ЄС.

Останніми днями Орбан зробив риторику надзвичайно жорсткою.

Один з чільних посадовців Євроради поділився у розмові з журналістами "не під запис":

"Ви хочете зрозуміти, чого хоче Орбан? Та якби ми самі могли це зрозуміти! Сподіваюся, почуємо це на саміті. А поки ми лише бачимо, що він змінює претензії. Так, раніше він говорив про захист угорської меншини, а тепер це вже не звучить, а натомість з’явилися геополітичні аргументи".

Головна інтрига – це питання про те, що є причиною такої карколомної зміни. Бо є принаймні три основні версії: російський вплив, глибокі фінансові проблеми через втрату доступу до частини європейських фондів, а також ідеологічна. Пояснення про кожну з них у повній версії статті.

Цілком можливо (і навіть дуже імовірно), що кожна з цих причин має частковий вплив. Можливо, є також четверта, зовсім інша. Достеменно це знає лише сам прем’єр Угорщини.

Та якщо Орбан справді вирішив заблокувати переговори з Україною – то змусити його поступитися не зможе ніхто. І навіть обережні євробюрократи зараз скептичні. "Шанси на успіх – 20-30%", – поділився у середу з журналістами один з високопосадовців. Хоча зважаючи на останні заяви, ця оцінка видається навіть зависокою.

До відмови готується також українське керівництво.

Публічно "повного провалу" не визнають. По-перше, можна з майже абсолютною певністю говорити, що саміт ЄС ухвалить рішення про фінансову допомогу для України. По-друге, навіть вето на початок переговорів може бути різним.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка та Ірини Кутєлєвої Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС.

"Європейська правда" стежитиме за подіями на саміті у Брюсселі, який за будь-якого розвитку подій вже став історичним.