Как грядущий саммит продемонстрирует слабость Евросоюза

Евросоюз входит в кризис внутренних споров, блокирующих принятие решений и способных сделать Брюссель беспомощным в кризисных вопросах из-за блокады со стороны тех радикальных лидеров, для которых существование мощной и влиятельной объединенной Европы – это скорее зло, а не благо.

Поэтому история с решениями о поддержке Украины жизненно важна не только для нашего государства, но и для самого ЕС. А решения, принятые (или не принятые) в Брюсселе в конце этой недели, могут стать определяющими для будущего блока.

Да, вы правильно поняли – сейчас речь идет о венгерском лидере Викторе Орбане, но он рассчитывает, что недолго будет оставаться один. Более того: Венгрия уже сейчас получила ситуативного союзника. Им оказалась Австрия. Хотя она, скорее всего, согласится уступить, а вот с Орбаном – сложнее. Особенно после его встречи с Путиным.

Об этом мы рассказали в видео и приглашаем к его просмотру тех, кто предпочитает сжатые объяснения.

Подробно о причинах и последствиях такой ситуации – в текстовом репортаже Сергея Сидоренко и Ирины Кутелевой из "Европейской правды" Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС.

Заявления о том, что Австрия планирует не согласиться на решение о начале переговоров с Украиной, появились на днях и многих удивили.

Самым громким стало заявление федерального канцлера Карла Нехаммера: он публично, на встрече с австрийскими депутатами, сказал, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в ЕС "при нынешних условиях".

Причем эти "условия" не связаны с самой Украиной, и в Вене этого не скрывают. У австрийцев есть свои фавориты среди государств-кандидатов. Конкретно сейчас речь идет о Боснии и Герцеговине. А претензия заключается в том, что Брюссель предлагает начать вступительные переговоры с Украиной, но не с Боснией.

В ответ Австрия, по сути, начала открытый шантаж Евросоюза.

Впрочем, все источники "ЕвроПравды" уверены, что в последний момент Австрия уступит.

Но проблема в том, что даже временный австрийский шантаж усиливает позиции настоящего врага украинской евроинтеграции – премьера Венгрии Виктора Орбана. Потому что на саммите ЕС это создаст некую "Австро-Венгрию". Пусть этот союз временный и ситуативный, пусть аргументы Будапешта и Вены принципиально другие – это неважно.

Важно то, что Орбан будет чувствовать: он атакует Украину не в одиночку. И это усилит его позиции.

Венгерский премьер, в отличие от австрийского, не намерен уступать и твердо настроен ветировать решение саммита. Об этом знает уже, наверное, каждый, кто следит за новостями из ЕС.

В последние дни Орбан сделал риторику чрезвычайно жесткой.

Один из видных должностных лиц Евросовета поделился в разговоре с журналистами "не под запись":

"Вы хотите понять, чего хочет Орбан? Да если бы мы сами могли это понять! Надеюсь, услышим это на саммите. А пока мы лишь видим, что он меняет претензии. Так, раньше он говорил о защите венгерского меньшинства, а теперь это уже не звучит, а вместо этого появились геополитические аргументы".

Главная интрига – это вопрос о том, что является причиной такой сногсшибательной перемены. Потому что есть по крайней мере три основные версии: российское влияние, глубокие финансовые проблемы из-за потери доступа к части европейских фондов, а также идеологическая. Объяснение о каждой из них в полной версии статьи.

Вполне возможно (и даже очень вероятно), что каждая из этих причин имеет частичное влияние. Возможно, есть также четвертая, совсем другая. Точно это знает только сам премьер Венгрии.

Но если Орбан действительно решил заблокировать переговоры с Украиной – то заставить его уступить не сможет никто. И даже осторожные евробюрократы сейчас скептичны. "Шансы на успех – 20-30%", – поделился в среду с журналистами один из высокопоставленных чиновников. Хотя, учитывая последние заявления, эта оценка кажется даже слишком высокой.

К отказу готовится также украинское руководство.

Публично "полного провала" не признают. Во-первых, можно с почти абсолютной уверенностью говорить, что саммит ЕС примет решение о финансовой помощи для Украины. Во-вторых, даже вето на начало переговоров может быть разным.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Ирины Кутелевой Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС.

"Европейская правда" будет следить за событиями на саммите в Брюсселе, который при любом развитии событий уже стал историческим.