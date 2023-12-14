Британія, Японія та Італія підписали угоду для розробки малопомітних винищувачів

Велика Британія підписала з Японією та Італією міжнародну угоду про майбутню програму бойової авіації, метою якої є розробка інноваційного винищувача-невидимки з надзвуковими можливостями, оснащеного найсучаснішими технологіями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британське Міністерство оборони.

Згідно із заявою, сторони планують створити стелс-винищувач, який має покликаний покращити військовий потенціал, розвиток та стратегічні переваги для всіх трьох країн.

Зазначають, що проєкт сприятиме майбутній стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні та глобальній безпеці загалом

"Договір знаменує собою ключовий етап знакової Глобальної бойової авіаційної програми (GCAP), штаб-квартира якої буде розташована у Великій Британії", – йдеться в повідомленні.

Планують, що експлуатація літака стане можливою до 2035 року. Його планують оснастити потужним радаром, який може надавати в 10 тисяч разів більше даних, ніж сучасні системи, що дасть йому перевагу в бою.

Раніше повідомляли, що свій перший випробувальний політ здійснив американський B-21 Raider, що наблизило його до того, аби стати наступним американським бомбардувальником-невидимкою, здатним носити ядерну зброю.

Новітній американський ядерний бомбардувальник-невидимка був представлений наприкінці грудня минулого року після років секретних розробок.