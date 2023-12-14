В ОП підтвердили візит Зеленського до Німеччини

В Офісі президента підтвердили, що президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини у четвер.

Про це заявив журналістам речник президента Сергій Никифоров під час візиту, повідомляє "Європейська правда".

Нікіфоров підтвердив, що в Німеччині президент відвідає військову базу у Вісбадені.

"Мета візиту – відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів", – сказав він.

Раніше у четвер стало відомо, що Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом.

За словами речника поліції Франкфурта, президент України приземлився у Франкфуртському аеропорту, після чого його супроводили правоохоронці на зустріч у районі Рейн-Майн.

З минулого тижня голова держави перебуває в закордонних поїздках, зокрема в Аргентині, США та Норвегії. Він також хотів бути особисто присутнім на саміті ЄС в Брюсселі, де розглядають питання вступу України в ЄС та довгострокової фінансової підтримки.

Лідери Євросоюзу були готові запросити його, однак не стали цього робити нібито через побоювання щодо реакції угорського прем'єра Віктора Орбана.

Однак, як повідомляла "ЄвроПравда", Зеленський звернувся до лідерів ЄС у четвер у режимі відеозв’язку та закликав їх лишити Путіна незадоволеним домовленостями.

Детально про розклад сил перед самітом читайте у статті "Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС".