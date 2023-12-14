В ОП подтвердили визит Зеленского в Германию

В Офисе президента подтвердили, что президент Владимир Зеленский прибыл в Германию в четверг.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время визита, сообщает "Европейская правда".

Никифоров подтвердил, что в Германии президент посетит военную базу в Висбадене.

"Цель визита – посещение военной базы в Висбадене, откуда идет координация помощи от партнеров", – сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом.

По словам представителя полиции Франкфурта, президент Украины приземлился во Франкфуртском аэропорту, после чего его сопроводили правоохранители на встречу в районе Рейн-Майн.

С прошлой недели глава государства находится в зарубежных поездках, в частности в Аргентине, США и Норвегии. Он также хотел лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, где рассматривается вопрос вступления Украины в ЕС и долгосрочной финансовой поддержки.

Лидеры Евросоюза были готовы пригласить его, однако не стали этого делать якобы из-за опасений относительно реакции венгерского премьера Виктора Орбана.

Как сообщала "ЕвроПравда", Зеленский обратился к лидерам ЕС в четверг в режиме видеосвязи и призвал их оставить Путина недовольным договоренностями.

Подробно о раскладе сил перед саммитом читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС".