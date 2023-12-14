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Мішель про відкриття переговорів про вступ України: Історичний момент

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Четвер, 14 грудня 2023, 20:11

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував рішення щодо рекомендації Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це він сказав під час короткого спілкування із журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Цього вечора ми на боці українського народу. Ми багато працювали, щоб підготуватись до цього саміту, багато помилок не було допущено", – зазначив Мішель.

За його словами, лідери ЄС продовжують роботу щодо переговорної рамки і дискусії є складними.

 
Європейська правда

"І я впевнений, що в найближчі години ми зможемо ухвалити це рішення щодо цього питання. Ми підтримуватимемо Україну і надалі", – додав президент Євроради.

Мішель назвав сьогоднішнє рішення "історичним моментом", який показав силу Євросоюзу.

 "Це дуже потужний політичний сигнал і політичне рішення", – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За даними "ЄвроПравди", угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов, коли лідери ЄС ухвалювали рішення щодо України.

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Саміт ЄС Мішель