Мішель про відкриття переговорів про вступ України: Історичний момент

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував рішення щодо рекомендації Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Про це він сказав під час короткого спілкування із журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Цього вечора ми на боці українського народу. Ми багато працювали, щоб підготуватись до цього саміту, багато помилок не було допущено", – зазначив Мішель.

За його словами, лідери ЄС продовжують роботу щодо переговорної рамки і дискусії є складними.

Європейська правда

"І я впевнений, що в найближчі години ми зможемо ухвалити це рішення щодо цього питання. Ми підтримуватимемо Україну і надалі", – додав президент Євроради.

Мішель назвав сьогоднішнє рішення "історичним моментом", який показав силу Євросоюзу.

"Це дуже потужний політичний сигнал і політичне рішення", – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За даними "ЄвроПравди", угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов, коли лідери ЄС ухвалювали рішення щодо України.