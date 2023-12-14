Мишель об открытии переговоров о вступлении Украины: Исторический момент

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал решение относительно рекомендации Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Об этом он сказал во время короткого общения с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В этот вечер мы на стороне украинского народа. Мы много работали, чтобы подготовиться к этому саммиту, много ошибок не было допущено", – отметил Мишель.

Европейская правда

По его словам, лидеры ЕС продолжают работу по переговорной рамки и дискуссии являются сложными.

"И я уверен, что в ближайшие часы мы сможем принять это решение по этому вопросу. Мы будем поддерживать Украину и в дальнейшем", – добавил президент Евросовета.

Мишель назвал сегодняшнее решение "историческим моментом", который показал силу Евросоюза.

"Это очень мощный политический сигнал и политическое решение", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По данным "ЕвроПравды", венгерский премьер Виктор Орбан вышел, когда лидеры ЕС принимали решение по Украине.