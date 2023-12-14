"Исторический день": европейские лидеры празднуют решение ЕС по Украине и Молдове

Европейские лидеры и политики приветствуют решение саммита ЕС, который поддержал открытие переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, а также предоставление Грузии статуса кандидата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сильный знак поддержки и перспективы для Украины: на саммите ЕС мы только что решили начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Ясно одно: эти страны принадлежат к европейской семье", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо добавил, что этот "исторический момент" является "важным посланием надежды для этих стран и их граждан".

Его шведский коллега Ульф Кристерссон сказал, что это решение также является "четким сигналом, что ваше будущее – в ЕС".

Это не только хорошая новость для Украины и Молдовы, но и "четкий путь вперед" для Грузии и Боснии и Герцеговины, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

"Исторический момент для всех нас – ЕС, Украины и Латвии! На Европейском Совете мы решили начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Эти страны являются частью нашей общей европейской семьи!", – написала премьер Латвии Эвика Силиня.

"Для нас большая честь разделить путь в ЕС с Украиной и президентом Зеленским. Мы не были бы сегодня здесь, если бы не отважное сопротивление Украины против жестокого вторжения России. Давайте начнем этот путь вместе, чтобы построить еще более сильную, более объединенную Европу", – заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Лидеры решили начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также предоставить статус кандидата Грузии. Стратегическое решение и день, который останется в истории нашего Союза. Мы гордимся тем, что выполнили свои обещания, и радуемся за наших партнеров", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Приветствуем историческое решение ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Это решительное и справедливое признание их значительных усилий и достигнутого прогресса. Румыния остается решительным сторонником их пути к членству в ЕС" – написала глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

"Я приветствую сегодняшнее решение ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с нашими странами-членами Украиной и Молдовой, а также предоставить статус кандидата нашей стране-члену Грузии.

Совет Европы готов и в дальнейшем поддерживать эти страны на их пути в ЕС", – отреагировала генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Только что Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Это отличная новость для Молдовы и, конечно, для Владимира Зеленского и всех храбрых украинцев, которые борются за свою страну и свою безопасность. А также за нашу безопасность и ценности как голландцев и европейцев", – написал премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ранее стало известно, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По данным "ЕвроПравды", венгерский премьер Виктор Орбан вышел, когда лидеры ЕС принимали решение по Украине.