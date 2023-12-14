Фінсько-російський кордон закривається до середини січня

Уряд Фінляндії на позачерговому засіданні в четвер ухвалив рішення знову закрити два нещодавно відкриті пункти пропуску на кордоні з РФ – Ваалімаа і Ніірала – з вечора п’ятниці, 15 грудня.

Про це йдеться в повідомленні фінського уряду, на яке посилається "Європейська правда".

Пункти пропуску закриваються о 20:00 (21:00 за Києвом) 15 грудня, рішення діятиме до 14 січня 2024 року.

Як зазначає фінський уряд, у четвер були відкриті два пункти пропуску на кордоні з РФ, після чого планувалось поступове зняття обмежень і в інших пунктах. Але натомість Фінляндія зафіксувала черговий сплеск кількості шукачів притулку.

"Це ознака того, що російська влада продовжує свою гібридну операцію проти Фінляндії. Це те, чого Фінляндія не потерпить", – заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

У результаті заяви про надання міжнародного захисту на зовнішніх кордонах Фінляндії будуть прийматися лише в пунктах перетину кордону в аеропортах і морських портах.

Нагадаємо, Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку (детально про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

З того часі фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.