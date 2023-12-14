Финско-российская граница закрывается до середины января

Правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг приняло решение вновь закрыть два недавно открытых пункта пропуска на границе с РФ – Ваалимаа и Ниирала – с вечера пятницы, 15 декабря.

Об этом говорится в сообщении финского правительства, на которое ссылается "Европейская правда".

Пункты пропуска закрываются в 20:00 (21:00 по Киеву) 15 декабря, решение будет действовать до 14 января 2024 года.

Как отмечает финское правительство, в четверг были открыты два пункта пропуска на границе с РФ, после чего планировалось постепенное снятие ограничений и в других пунктах. Но вместо этого Финляндия зафиксировала очередной всплеск количества искателей убежища.

"Это признак того, что российские власти продолжают свою гибридную операцию против Финляндии. Это то, чего Финляндия не потерпит", – заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

В результате заявления о предоставлении международной защиты на внешних границах Финляндии будут приниматься только в пунктах пересечения границы в аэропортах и морских портах.

Напомним, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

С того времени финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.