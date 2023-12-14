Вийти Орбану з кімнати під час голосування за рішення щодо України запропонував Шольц – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував угорському прем’єру Віктору Орбану залишити кімнату під час голосування за рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою.

Про це повідомило видання Politico, інформує "Європейська правда".

За словами двох посадовців, які були поінформовані про перебіг переговорів, Шольц сказав Орбану в присутності інших лідерів, що якщо він дійсно не бажає погоджуватися, то може залишити кімнату, щоб лідери ЄС могли прийняти одностайне рішення за його відсутності.

Водночас один з посадовців уточнив, що ця пропозиція не була спонтанною, а була узгоджена під час попередніх обговорень.

Третій посадовець сказав, що Орбан був "ненадовго відсутній, що було заздалегідь узгоджено і конструктивно з його боку".

Раніше стало відомо, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За даними "ЄвроПравди", угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов, коли лідери ЄС ухвалювали рішення щодо України.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" про те, як на саміті ЄС вдалось ухвалити позитивне рішення для України.