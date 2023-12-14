СМИ: Выйти Орбану из комнаты во время голосования за решение по Украине предложил Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть комнату во время голосования за решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщило издание Politico, информирует "Европейская правда".

По словам двух чиновников, которые были проинформированы о ходе переговоров, Шольц сказал Орбану в присутствии других лидеров, что если он действительно не желает соглашаться, то может покинуть комнату, чтобы лидеры ЕС могли принять единогласное решение в его отсутствие.

В то же время один из чиновников уточнил, что это предложение не было спонтанным, а было согласовано во время предварительных обсуждений.

Третий чиновник сказал, что Орбан был "ненадолго отсутствует, что было заранее согласовано и конструктивно с его стороны".

Ранее стало известно, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По данным "ЕвроПравды", венгерский премьер Виктор Орбан вышел, когда лидеры ЕС принимали решение по Украине.