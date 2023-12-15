Германия на три месяца продлила контроль на границах с соседними странами

Стационарные проверки на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые впервые были введены в середине октября, будут продолжены как минимум до 15 марта следующего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

С целью еще большей борьбы с преступностью, связанной с контрабандой, и ограничения нелегальной миграции, контроль будет продлен, о чем было сообщено Европейской комиссии, заявило в пятницу Федеральное министерство внутренних дел Германии.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер сказала: "Наши меры работают". Благодаря временному пограничному контролю и мерам, тесно скоординированным с соседними государствами, количество несанкционированных въездов по всей стране сократилось более чем на 60% – с более чем 20 000 в октябре до около 7 300 несанкционированных въездов в ноябре.

Критики продления контроля утверждают, что проверки на границе со Швейцарией способствуют заторам и затрудняют движение на работу.

С момента введения пограничного контроля 16 октября Фезер несколько раз продлевала его на более короткие сроки. Стационарный внутренний пограничный контроль на немецко-австрийской границе в настоящее время продолжается до 11 мая 2024 года.

Пограничный контроль не предусматривается в пределах Шенгенской зоны, и о нем необходимо сообщать Брюссель.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец-то депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".