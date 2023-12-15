Дії Фінляндії на кордоні з Росією зміцнили почуття національної безпеки фінів

Кроки фінського уряду на кордоні з Росією зміцнили у фінів відчуття національної безпеки.

Про це свідчать результати опитування Kansalaispulssi, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Про зміцнення відчуття безпеки завдяки діям уряду заявили 70% опитаних.

При цьому 64% респондентів назвали реакцію уряду достатньою і своєчасною.

56% опитаних були б готові обмежити право просити про притулок у Фінляндії.

Опитування провели 5-11 грудня, тобто до рішень уряду щодо повторного закриття кордонів.

Нагадаємо, 14 грудня стало першим днем роботи двох КПП після повного закриття кордону з Росією протягом двох тижнів, з 30 листопада.

Оскільки на кордоні одразу ж з’явилися нові шукачі притулку, уряд швидко ухвалив рішення знову закрити кордон до середини січня.

Рішення набуде чинності лише з вечора п’ятниці, оскільки законодавство вимагає попереджати про такі зміни не менше ніж за добу.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".