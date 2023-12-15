Действия Финляндии на границе с Россией укрепили чувство национальной безопасности финнов
Шаги финского правительства на границе с Россией укрепили у финнов чувство национальной безопасности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Kansalaispulssi, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Об укреплении ощущения безопасности благодаря действиям правительства заявили 70% опрошенных.
При этом 64% респондентов назвали реакцию правительства достаточной и своевременной.
56% опрошенных были бы готовы ограничить право просить об убежище в Финляндии.
Опрос провели 5-11 декабря, то есть до решений правительства по повторному закрытию границ.
Поскольку на границе сразу же появились новые искатели убежища, правительство быстро приняло решение снова закрыть границу до середины января.
Решение вступит в силу только с вечера пятницы, поскольку законодательство требует предупреждать о таких изменениях не менее чем за сутки.
Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".