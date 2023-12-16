Ірландії пропонують першій у ЄС надати природі конституційні права

Об’єднаний комітет з питань довкілля та кліматичних дій парламенту Ірландії рекомендував уряду провести референдум з питань захисту біорізноманіття, на якому б пропонувалось закріпити в конституції права природи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Парламентський комітет подав пропозиції після звіту громадянської асамблеї Ірландії – групи громадян, які об’єднуються для вивчення конкретної проблеми й закликів уряду її вирішити – про проблеми з біорізноманіттям країни.

Ініціатива є частиною ширшого руху за права природи, який прагне, щоб елементи природи – наприклад дерева, гори та річки – були визнані суб'єктами, що мають право на існування та процвітання, на відновлення та повагу.

У світі вже існують подібні прецеденти, зазначає BBC. Приміром, Нова Зеландія надала статус юридичної особи річці Вангануї.

Якщо ірландський парламент винесе питання про проведення національного референдуму щодо прав природи на розгляд, а населення його підтримає, Ірландія стане першою країною в Європейському Союзі, яка закріпить таке право в конституції.

Минулого місяця представники Європейського парламенту й Ради Європейського Союзу досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.