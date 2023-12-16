Ирландии предлагают первой в ЕС предоставить природе конституционные права

Объединенный комитет по вопросам окружающей среды и климатических действий парламента Ирландии рекомендовал правительству провести референдум по вопросам защиты биоразнообразия, на котором бы предлагалось закрепить в конституции права природы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Парламентский комитет подал предложения после отчета гражданской ассамблеи Ирландии – группы граждан, которые объединяются для изучения конкретной проблемы и призывов правительства ее решить – о проблемах с биоразнообразием страны.

Инициатива является частью более широкого движения за права природы, которое стремится, чтобы элементы природы – например деревья, горы и реки – были признаны субъектами, имеющими право на существование и процветание, на восстановление и уважение.

В мире уже существуют подобные прецеденты, отмечает BBC. К примеру, Новая Зеландия предоставила статус юридического лица реке Вангануи.

Если ирландский парламент вынесет вопрос о проведении национального референдума по правам природы на рассмотрение, а население его поддержит, Ирландия станет первой страной в Европейском Союзе, которая закрепит такое право в конституции.

В прошлом месяце представители Европейского парламента и Совета Европейского Союза достигли предварительной политической договоренности по регламенту о восстановлении окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, до 2050 года.