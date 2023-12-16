Прем’єр Фінляндії: Росія веде проти нас гібридну атаку на кордоні, потрібне постійне рішення

Фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо вважає, що уряд повинен розробити постійне рішення проблеми напливу шукачів притулку на кордоні з Росією, через який Фінляндія закрила всі пункти пропуску.

Про це Орпо сказав в етері фінського суспільного мовника Yle, повідомляє "Європейська правда".

На думку прем’єра Фінляндії, дії Росії на кордоні можна назвати гібридною атакою.

"Я думаю, що це правильний термін. Це, безумовно, атака на суверенітет Фінляндії та ЄС. На жаль, кордон довелося закрити, тому що Росія не змінила свою поведінку", – додав він.

Прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що готовий до швидких законодавчих змін щодо прикордонної ситуації, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Нам потрібно знайти більш постійне рішення прикордонної ситуації. Заяви про надання притулку повинні оброблятися на кордоні швидко", – запропонував Орпо.

Він також вважає, що прибулі, які не відповідають критеріям для отримання притулку, повинні негайно депортуватись, але це рішення Фінляндія не може ухвалити одноосібно.

Уряд Фінляндії вирішив 14 грудня відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: Вааліма і Ніірала. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць.

Згідно з опитуванням, кроки фінського уряду на кордоні з Росією зміцнили у фінів відчуття національної безпеки.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону"