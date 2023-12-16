Премьер Финляндии: Россия ведет против нас гибридную атаку на границе, нужно постоянное решение

Финский премьер-министр Петтери Орпо считает, что правительство должно разработать постоянное решение проблемы наплыва искателей убежища на границе с Россией, из-за которого Финляндия закрыла все пункты пропуска.

Об этом Орпо сказал в эфире финского общественного вещателя Yle, сообщает "Европейская правда".

По мнению премьера Финляндии, действия России на границе можно назвать гибридной атакой.

"Я думаю, что это правильный термин. Это, безусловно, атака на суверенитет Финляндии и ЕС. К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила свое поведение", – добавил он.

Премьер-министр Финляндии заявил, что готов к быстрым законодательным изменениям по пограничной ситуации, если этого потребует ситуация.

"Нам нужно найти более постоянное решение пограничной ситуации. Заявления о предоставлении убежища должны обрабатываться на границе быстро", – предложил Орпо.

Он также считает, что прибывшие, которые не соответствуют критериям для получения убежища, должны немедленно депортироваться, но это решение Финляндия не может принять единолично.

Правительство Финляндии решило 14 декабря открыть два пограничных пункта на восточной границе: Ваалима и Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу на месяц.

Согласно опросу, шаги финского правительства на границе с Россией укрепили у финнов ощущение национальной безопасности.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".