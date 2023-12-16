Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час віртуальної розмови з українським візаві Рустемом Умєровим цього тижня запевнив його в непохитній підтримці Таллінном Києва в повномасштабній війні проти Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістили в естонському Міноборони.

Під час розмови Певкур представив Умєрову довгострокову стратегію військової підтримки України й пакет допомоги обсягом майже 80 мільйонів євро, який нещодавно отримав схвалення уряду.

Останній пакет допомоги включає велику кількість протитанкових ракет Javelin і кулеметів, боєприпаси для ручної вогнепальної зброї, різноманітні наземні та водні транспортні засоби, а також водолазне обладнання.

"Я підтвердив Умерову, що Естонія ухвалила рішення підтримувати протягом наступних чотирьох років Україну військовою допомогою в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту", – сказав естонський міністр.

Представляючи стратегію довгострокової підтримки, Певкур сказав: якщо Захід зможе продемонструвати рішучу політичну прихильність й трохи збільшити військову допомогу або підтримувати її на тому самому рівні, Україна зуміє виграти війну.

"Але для цього ми маємо серйозно підготуватися і дати зрозуміти, що готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Разом ми маємо посилити допомогу Україні, взявши на себе довгострокові зобов'язання. Ми в Естонії вже зробили це і обов'язково робитимемо це і в майбутньому", – запевнив він.

Разом із останнім пакетом Естонія, починаючи з 2022 року, надала Україні військової допомоги на суму майже 500 мільйонів євро, або приблизно 1,4% від свого ВВП.

Раніше цього тижня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у спільній статті для Politico застерегли: поки Україна продовжує боротьбу за свою свободу проти жорстокої агресії Росії, вільний світ має продовжувати курс на непохитну підтримку країни.