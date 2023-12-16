Глава Минобороны Эстонии рассказал Умерову о плане долгосрочной поддержки Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время виртуального разговора с украинским визави Рустемом Умеровым на этой неделе заверил его в непоколебимой поддержке Таллинном Киева в полномасштабной войне против России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили в эстонском Минобороны.

Во время разговора Певкур представил Умерову долгосрочную стратегию военной поддержки Украины и пакет помощи объемом почти 80 миллионов евро, который недавно получил одобрение правительства.

Последний пакет помощи включает большое количество противотанковых ракет Javelin и пулеметов, боеприпасы для ручного огнестрельного оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование.

"Я подтвердил Умерову, что Эстония приняла решение поддерживать в течение следующих четырех лет Украину военной помощью в размере 0,25% от валового внутреннего продукта", – сказал эстонский министр.

Представляя стратегию долгосрочной поддержки, Певкур сказал: если Запад сможет продемонстрировать решительную политическую приверженность и немного увеличить военную помощь или поддерживать ее на том же уровне, Украина сумеет выиграть войну.

"Но для этого мы должны серьезно подготовиться и дать понять, что готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Вместе мы должны усилить помощь Украине, взяв на себя долгосрочные обязательства. Мы в Эстонии уже сделали это и обязательно будем делать это и в будущем", – заверил он.

Вместе с последним пакетом Эстония, начиная с 2022 года, предоставила Украине военной помощи на сумму почти 500 миллионов евро, или примерно 1,4% от своего ВВП.

Ранее на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в совместной статье для Politico предостерегли: пока Украина продолжает борьбу за свою свободу против жестокой агрессии России, свободный мир должен продолжать курс на непоколебимую поддержку страны.