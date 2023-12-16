Эсминец США в Красном море сбил 14 беспилотников хуситов

Американский ракетный эсминец USS Carney утром в субботу, 16 декабря, уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцами-хуситами районов Йемена.

Об этом в Twitter (X) сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, атака беспилотников, за которой стоят хуситы, состоялась одной волной. Ее цель не указывается.

"БПЛА были оценены как беспилотники односторонней атаки и были сбиты без ущерба для кораблей в этом районе и без сообщений о ранениях. Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", – добавили там.

In the early morning hours of December 16 (Sanna time) the US Arliegh Burke-class guided missile destroyer USS CARNEY (DDG 64), operating in the Red Sea, successfully engaged 14 unmanned aerial systems launched as a drone wave from Houthi-controlled areas of Yemen. The UAS were… pic.twitter.com/Rjkzng5LxW — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 16, 2023

Ранее в субботу стало известно, что британский эсминец HMS Diamond также сбил, предположительно, ударный беспилотник.

Напряженность в Красном море усилилась после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, свидетельством чего стал захват израильского грузового судна в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами в прошлом месяце.

Хуситы поддержали ХАМАС и пообещали атаковать любые суда, направляющиеся в израильские порты.

На этом фоне две крупнейшие судоходные компании мира – Maersk и Hapag-Lloyd – накануне заявили, что приостанавливают проход через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, важный для мировой торговли.