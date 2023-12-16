Австрія розблокувала нові санкції проти РФ після поступки України щодо Raiffeisen

Австрія погодилась зняти блокування 12-го пакета санкцій проти Росії після того, як Україна виключила її банк Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першим про розблокування санкційного пакета повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. Він написав у Twitter (X), що Відень "зняв своє застереження" й ухвалення пакета відбудеться наступного тижня.

Тим часом Reuters звернув увагу, що Національне агентство України з питань запобігання корупції вилучило Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни на своєму сайті. Те, що ця домовленість була частиною компромісу Відня, підтвердив співрозмовник агенції в ЄС.

У рішенні саміту ЄС, опублікованому в четвер, містилась фраза про те, що ЄС "вітає ухвалення" 12-го пакета санкцій проти Росії. Але пізніше стало відомо, що юридичної домовленості ще не було досягнуто, і її блокувала Австрія через оголошення Raiffeisen міжнародним спонсором війни.

Нагадаємо, що Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.

Слід зазначити, що сусідка Австрії Угорщина місяцями блокує виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, через який фінансують допомогу для України, через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.