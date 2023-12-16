Австрия разблокировала новые санкции против РФ после уступки Украины по Raiffeisen

Австрия согласилась снять блокировку 12-го пакета санкций против России после того, как Украина исключила ее банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первым о разблокировании санкционного пакета сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Он написал в Twitter (X), что Вена "сняла свое предостережение" и принятие пакета состоится на следующей неделе.

Между тем Reuters обратил внимание, что Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции изъяло Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. То, что эта договоренность была частью компромисса Вены, подтвердил собеседник агентства в ЕС.

В решении саммита ЕС, опубликованном в четверг, содержалась фраза о том, что ЕС "приветствует принятие" 12-го пакета санкций против России. Но позже стало известно, что юридическая договоренность еще не была достигнута, и ее блокировала Австрия из-за объявления Raiffeisen международным спонсором войны.

Напомним, что Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами.

Следует отметить, что соседка Австрии Венгрия месяцами блокирует выделение 500 млн евро из Европейского фонда мира, через который финансируют помощь для Украины, из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

В начале октября Украина изъяла OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.