У Сербії почалося голосування на дострокових парламентських виборах, а також у місті Белград та ще в 64 містах і громадах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вибори розглядаються як спроба президента Александара Вучича та популістської Сербської прогресивної партії (СПП), яку він донедавна очолював, забезпечити собі ще один чотирирічний термін після масових протестів, що похитнули їхню популярність.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом (8 ранку – київським) і закриються о 20:00 (21:00 за київським часом).

Загалом 18 партій та блоків змагаються за підтримку 6,5-мільйонного електорату за 250 місць у парламенті. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.

Хоча екзит-поли заборонені законом, перші неофіційні результати від соціологічних компаній, засновані на моніторингу підрахунку голосів на загальнонаціональній вибірці виборчих дільниць, очікуються після 21:00 (22:00 за київським часом).

Очікують, що державна виборча комісія оголосить повні результати найближчими днями. Соціологи дають блоку Вучича 39,8%. Це однозначне перше місце, проте цього недостатньо для створення монобільшості.

Партнером керівної партії може стати блок "Івіца Дачич – прем’єр Сербії", на чолі з лідером Соціалістичної партії Сербії (СПС) Дачичем.

Серед головних причин проведення дострокових виборів називають протести, які тривають вже вісім місяців, падіння рейтингів СПП та динамічне зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії.

Крім того, ці вибори створять умови для подальшого уникнення імплементації раніше досягнутих домовленостей у контексті врегулювання відносин із Косовом, на чому наполягає Захід.

Також ці вибори стануть першими, де ключовою темою стане не вступ країни до ЄС, а майбутнє Косова, адже підтримка ідеї членства в ЄС у Сербії поступово падає – його прихильники тепер у меншості.

Партія влади може втратити столицю, що може стати величезною проблемою для президента Александара Вучича. Настільки великою, що сербська влада вже пішла на "підвищення ставок", заявивши про викриття плану "західних спецслужб" посіяти хаос у країні перед виборами.

Докладніше – у статті кандидата історичних наук, тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Битва за Белград: що можуть змінити дострокові вибори у Сербії.