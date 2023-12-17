В Сербии началось голосование на досрочных парламентских выборах, а также в городе Белград и еще в 64 городах и общинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выборы рассматриваются как попытка президента Александара Вучича и популистской Сербской прогрессивной партии (СПП), которую он до недавнего времени возглавлял, обеспечить себе еще один четырехлетний срок после массовых протестов, которые пошатнули их популярность.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени (8 утра – по киевскому) и закроются в 20:00 (21:00 по киевскому времени).

Всего 18 партий и блоков борются за поддержку 6,5-миллионного электората за 250 мест в парламенте. Проходной барьер для прохождения в парламент составляет 3% голосов избирателей.

Хотя экзит-полы запрещены законом, первые неофициальные результаты от социологических компаний, основанные на мониторинге подсчета голосов на общенациональной выборке избирательных участков, ожидаются после 21:00 (22:00 по киевскому времени).

Ожидается, что государственная избирательная комиссия объявит полные результаты в ближайшие дни. Социологи дают блоку Вучича 39,8%. Это однозначное первое место, однако этого недостаточно для создания монобольшинства.

Партнером правящей партии может стать блок "Ивица Дачич – премьер Сербии", во главе с лидером Социалистической партии Сербии (СПС) Дачичем.

Среди главных причин проведения досрочных выборов называют протесты, которые продолжаются уже восемь месяцев, падение рейтингов СПП и динамичный рост популярности движения "Сербия против насилия", а также ухудшение социально-экономической ситуации в Сербии.

Кроме того, эти выборы создадут условия для дальнейшего избежания имплементации ранее достигнутых договоренностей в контексте урегулирования отношений с Косово, на чем настаивает Запад.

Также эти выборы станут первыми, где ключевой темой станет не вступление страны в ЕС, а будущее Косово, ведь поддержка идеи членства в ЕС в Сербии постепенно падает – его сторонники теперь в меньшинстве.

Партия власти может потерять столицу, что может стать огромной проблемой для президента Александара Вучича. Настолько большой, что сербские власти уже пошли на "повышение ставок", заявив о разоблачении плана "западных спецслужб" посеять хаос в стране перед выборами.

Подробнее – в статье кандидата исторических наук, временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цибульника Битва за Белград: что могут изменить досрочные выборы в Сербии.