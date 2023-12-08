Макрон відвідав Нотр-Дам, який мають відкрити після реконструкції рівно через рік

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який мають відкрити після реставрації рівно через рік.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

8 грудня Макрон приїхав на місце робіт та зустрівся з фахівцями, які відновлюють собор після пожежі 2019 року.

BFMTV

Президент також піднявся на відновлений шпиль собору, висота якого сягає 96 метрів. В середу на нього вже встановили хрест.

🔴 DIRECT 🗣"Merci" adresse @EmmanuelMacron, aux ouvriers du chantier de Notre-Dame de Paris. pic.twitter.com/feJEXzGmPM — franceinfo (@franceinfo) December 8, 2023

Макрон також вшанував пам’ять Жана-Луї Жоржлена – першого головного наглядача за реставраційними роботами, який у серпні загинув під час походу в гори.

До кінця року відновлення шпилю мають повністю завершити. В кінці на його верхівку встановлять металевого півня, який за традицією освячують перед встановленням.

Les images spectaculaires du toit de Notre-Dame, un an avant sa réouverture pic.twitter.com/SXW5Yb2NkO — BFMTV (@BFMTV) December 8, 2023

Нагадаємо, Нотр-Дам серйозно постраждав під час пожежі у 2019 році. Перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків пожежі та технічна підготовка до реставраційних робіт, які планують завершити у 2024 році.