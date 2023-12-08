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Макрон відвідав Нотр-Дам, який мають відкрити після реконструкції рівно через рік

фото, відео
П'ятниця, 8 грудня 2023, 12:59

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який мають відкрити після реставрації рівно через рік.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

8 грудня Макрон приїхав на місце робіт та зустрівся з фахівцями, які відновлюють собор після пожежі 2019 року.

BFMTV
BFMTV

Президент також піднявся на відновлений шпиль собору, висота якого сягає 96 метрів. В середу на нього вже встановили хрест.  

Макрон також вшанував пам’ять Жана-Луї Жоржлена – першого головного наглядача за реставраційними роботами, який у серпні загинув під час походу в гори.

До кінця року відновлення шпилю мають повністю завершити. В кінці на його верхівку встановлять металевого півня, який за традицією освячують перед встановленням.

Нагадаємо, Нотр-Дам серйозно постраждав під час пожежі у 2019 році. Перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків пожежі та технічна підготовка до реставраційних робіт, які планують завершити у 2024 році.

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