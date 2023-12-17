КНДР запустила в море баллистическую ракету малой дальности

Северная Корея 17 декабря запустила в Японское море одну баллистическую ракету малой дальности.

Об этом сообщает Yonhap, пишет "Европейская правда".

После первых известий о пусках были предположения, что это межконтинентальная баллистическая ракета, поскольку в Сеуле прогнозировали такой пуск в течение этого месяца.

Впоследствии Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что это была баллистическая ракета малой дальности.

Пуск состоялся из района вблизи Пхеньяна в 22:38 по местному времени. Ракета преодолела около 570 км и упала в море.

Пуск совпал с датой смерти предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Перед этим последний раз КНДР запускала баллистическую ракету 22 ноября, в Сеуле считают этот пуск неудачным.

Также в ноябре Пхеньян успешно вывел на орбиту военный спутник-шпион – предположительно, с помощью России.