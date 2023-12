ЄС вимагає від РФ негайно звільнити журналістку Радіо Свобода

Європейський Союз вимагає від РФ звільнити утримувану в СІЗО журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву.

Про це йдеться у Twitter (X) високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, передає "Європейська правда".

"ЄС закликає російську владу негайно звільнити журналістку Алсу Курмашеву, якій загрожує до 15 років позбавлення волі за журналістську діяльність.

Російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їхнє переслідування", – написав Боррель.

The EU calls on Russian authorities to immediately release journalist Alsu Kurmasheva who faces up to 15 years in prison for carrying out journalistic work.



Russia‘s authorities must ensure safety of journalists and their right to freedom of expression and stop prosecuting them.