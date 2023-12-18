ЄС вимагає від РФ негайно звільнити журналістку Радіо Свобода

Європейський Союз вимагає від РФ звільнити утримувану в СІЗО журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву.

Про це йдеться у Twitter (X) високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, передає "Європейська правда".

"ЄС закликає російську владу негайно звільнити журналістку Алсу Курмашеву, якій загрожує до 15 років позбавлення волі за журналістську діяльність.

Російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їхнє переслідування", – написав Боррель.

The EU calls on Russian authorities to immediately release journalist Alsu Kurmasheva who faces up to 15 years in prison for carrying out journalistic work.



Russia‘s authorities must ensure safety of journalists and their right to freedom of expression and stop prosecuting them. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023

Минулого тижня середу російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашевої – за статтею щодо "фейків" про російську армію. Раніше суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Зараз Курмашева перебуває у СІЗО по справі щодо порушення закону про "іноземних агентів".

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. У Росію вона приїхала 20 травня через сімейні обставини. 2 червня Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала рейсу, щоб повернутись у Чехію. У неї вилучили американський і російський паспорти.

Нагадаємо, наприкінці листопада Боррель засудив хвилі обшуків у представників демократичних сил Білорусі та їхніх родин.