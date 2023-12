ЕС требует от РФ немедленно освободить журналистку Радио Свобода

Европейский Союз требует от РФ освободить удерживаемую в СИЗО журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву.

Об этом говорится в Twitter (X) высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, передает "Европейская правда".

"ЕС призывает российские власти немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву, которой грозит до 15 лет лишения свободы за журналистскую деятельность.

Российские власти должны обеспечить безопасность журналистов и их право на свободу слова, а также прекратить их преследование", – написал Боррель.

The EU calls on Russian authorities to immediately release journalist Alsu Kurmasheva who faces up to 15 years in prison for carrying out journalistic work.



Russia‘s authorities must ensure safety of journalists and their right to freedom of expression and stop prosecuting them.