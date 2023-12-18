ЕС требует от РФ немедленно освободить журналистку Радио Свобода

Европейский Союз требует от РФ освободить удерживаемую в СИЗО журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву.

Об этом говорится в Twitter (X) высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, передает "Европейская правда".

"ЕС призывает российские власти немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву, которой грозит до 15 лет лишения свободы за журналистскую деятельность.

Российские власти должны обеспечить безопасность журналистов и их право на свободу слова, а также прекратить их преследование", – написал Боррель.

The EU calls on Russian authorities to immediately release journalist Alsu Kurmasheva who faces up to 15 years in prison for carrying out journalistic work.



Russia‘s authorities must ensure safety of journalists and their right to freedom of expression and stop prosecuting them. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023

На прошлой неделе в среду российский режим возбудил еще одно уголовное дело против журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой – по статье о "фейках" о российской армии. Ранее суд в Казани признал ее виновной в несообщении о втором гражданстве и приговорил к штрафу 10 тысяч рублей. Сейчас Курмашева находится в СИЗО по делу о нарушении закона об "иностранных агентах".

Алсу Курмашева – гражданка США и России, живет в Праге с мужем и двумя детьми. В Россию она приехала 20 мая по семейным обстоятельствам. 2 июня Курмашеву задержали в аэропорту Казани, когда она ждала рейса, чтобы вернуться в Чехию. У нее изъяли американский и российский паспорта.

Напомним, в конце ноября Боррель осудил волны обысков у представителей демократических сил Беларуси и их семей.