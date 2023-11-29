ЄС засудив чергові репресії білоруського режиму проти опозиції

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у середу прокоментував хвилі обшуків у представників демократичних сил Білорусі та їхніх родин, які відбулись напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Борреля опублікувала Європейська служба зовнішніх справ.

Топ-дипломат ЄС засудив напади на представників білоруських демократичних сил та їхні сім'ї, "спрямовані на залякування та усунення потенційних політичних опонентів, особливо напередодні парламентських виборів у лютому наступного року".

Боррель назвав обшуки "ще одним прикрим прикладом репресій та зловживань владою з боку Лукашенка та його режиму, які тривають".

"ЄС продовжуватиме підтримувати всіх, хто мужньо виступає за незалежну і демократичну Білорусь, і готовий вжити подальших заходів у відповідь на серйозні порушення прав людини, що тривають", – додав він.

Напередодні стало відомо про масові обшуки в Мінську стосовно представників Координаційної ради об’єднаної білоруської опозиції та членів їхніх родин, зокрема Павла Латушка та речниці лідерки опозиції Світлани Тихановської. Усі вони живуть за кордоном.

Слідчий комітет режиму Білорусі заявив, що у "справі Координаційної ради" оголосили підозри понад 100 людям (хоча офіційно їх 64), а перелік членів ради силовикам нібито передав один із її учасників, який вирішив повернутися.

Після нелегітимних виборів президента в серпні 2020 року влада в Білорусі почала масштабні репресії проти журналістів та активістів.

Лише за приблизними підрахунками було заарештовано понад 35 тисяч людей, а десятки неурядових організацій та незалежних ЗМІ були закриті. Загалом за ґратами в Білорусі наразі перебувають понад 30 журналістів.

12 листопада, в Міжнародний день солідарності з Білоруссю, Євросоюз вкотре засудив репресії режиму Лукашенка і погіршення ситуації з правами людини в країні.