ЗМІ: Трамп хоче прийти до влади з лояльними людьми для зміни політики щодо НАТО та України

В разі обрання президентом США Дональд Трамп планує призначити на ключові посади в Пентагоні, Держдепі та ЦРУ лояльних йому людей для реалізації ізоляціоністської політики та свого бачення політики.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters заявили приблизно 20 нинішніх та колишніх помічників посадовців і дипломатів США.

За їхніми словами, призначення відданих йому людей дозволить Трампу внести радикальні зміни в позицію США з різних питань – від війни в Україні до торгівлі з Китаєм, а також у федеральні інституції, які реалізують, а іноді й обмежують зовнішню політику.

Якщо Трамп знову повернеться до влади, він не гаятиме часу, скорочуючи оборонну допомогу Європі та продовжуючи скорочувати економічні зв'язки з Китаєм, сказали агентству помічники.

"Трамп усвідомив, що кадри – це політика. На початку його адміністрації було багато людей, які були зацікавлені в реалізації власної політики, а не політики президента", – сказав його четвертий і останній радник з національної безпеки Роберт О'Браєн.

Нинішні і колишні помічники урядовців заявили, що наявність більшої кількості лояльних людей дозволить Трампу просувати свої зовнішньополітичні пріоритети швидше та ефективніше, ніж це було можливо під час його попереднього перебування на посаді.

О'Браєн, який залишається одним з головних зовнішньополітичних радників Трампа та регулярно з ним спілкується, заявив, що запровадження торговельних тарифів щодо країн НАТО, якщо вони не виконають свої зобов'язання витрачати на оборону не менше 2% свого валового внутрішнього продукту, ймовірно, буде однією з політик, які будуть обговорюватися під час другого терміну Трампа.

За даними чотирьох людей, які спілкувалися з Трампом, на відміну від передвиборчої кампанії 2016 року, він сформував коло людей, з якими регулярно спілкується та які мають значний досвід у сфері зовнішньої політики та користуються його особистою довірою.

Серед цих радників, зазначає Reuters – останній директор Національної розвідки при Трампі Джон Реткліфф, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл та колишній співробітник Трампа, який обіймав кілька посад у розвідувальній та оборонній спільнотах, Кеш Пател.

Хоча конкретна політика цих неформальних радників певною мірою відрізняється, більшість з них були активними захисниками Трампа після того, як він залишив посаду, та висловлювали занепокоєння тим, що США платять занадто багато за підтримку як НАТО, так і України.

Заступник помічника міністра оборони з питань Близького Сходу при Трампі Майкл Малрой сказав, що колишній президент, швидше за все, призначить людей, які поділяють його ізоляціоністський погляд на зовнішню політику та навряд чи будуть протистояти цьому підходу.

Вісім європейських дипломатів, опитаних Reuters, висловили сумніви щодо того, чи буде Трамп дотримуватися зобов'язань Вашингтона захищати союзників по НАТО, а також гострі побоювання, що він припинить допомогу Україні на тлі її війни з Росією.

Раніше суддя американського штату Мічиган висловився проти застосування 14-ї поправки до Конституції США стосовно Дональда Трампа, яка забороняє обиратись до федеральних органів влади учасників "заколоту" проти держави.

Хоча позивачі, ліберальна група "Свобода слова для людей", вже оголосили намір подати апеляцію, малоймовірно, що вона змінить вирок. Аналогічних рішень, як пише АР, експерти очікують і за іншими подібними позовами, зокрема у штаті Колорадо.

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