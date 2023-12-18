В случае избрания президентом США Дональд Трамп планирует назначить на ключевые должности в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ лояльных ему людей для реализации изоляционистской политики и собственного видения.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters заявили примерно 20 нынешних и бывших помощников чиновников и дипломатов США.

По их словам, назначение преданных ему людей позволит Трампу внести радикальные изменения в позицию США по различным вопросам – от войны в Украине до торговли с Китаем, а также в федеральные институты, которые реализуют, а иногда и ограничивают внешнюю политику.

Если Трамп снова вернется к власти, он не будет терять времени, сокращая оборонную помощь Европе и продолжая сокращать экономические связи с Китаем, сказали агентству помощники.

"Трамп осознал, что кадры – это политика. В начале его администрации было много людей, которые были заинтересованы в реализации собственной политики, а не политики президента", – сказал его четвертый и последний советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Нынешние и бывшие помощники чиновников заявили, что наличие большего количества лояльных людей позволит Трампу продвигать свои внешнеполитические приоритеты быстрее и эффективнее, чем это было возможно во время его предыдущего пребывания в должности.

О'Брайен, который остается одним из главных внешнеполитических советников Трампа и регулярно с ним общается, заявил, что введение торговых тарифов в отношении стран НАТО, если они не выполнят свои обязательства тратить на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта, вероятно, будет одной из политик, которые будут обсуждаться во время второго срока Трампа.

По данным четырех человек, которые общались с Трампом, в отличие от предвыборной кампании 2016 года, он сформировал круг людей, с которыми регулярно общается и которые имеют значительный опыт в сфере внешней политики и пользуются его личным доверием.

Среди этих советников, отмечает Reuters – последний директор Национальной разведки при Трампе Джон Рэтклифф, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл и бывший сотрудник Трампа, который занимал несколько должностей в разведывательном и оборонном сообществах, Кэш Пател.

Хотя конкретная политика этих неформальных советников в определенной степени отличается, большинство из них были активными защитниками Трампа после того, как он покинул пост, и выражали обеспокоенность тем, что США платят слишком много за поддержку как НАТО, так и Украины.

Заместитель помощника министра обороны по вопросам Ближнего Востока при Трампе Майкл Малрой сказал, что президент, скорее всего, назначит людей, которые разделяют его изоляционистский взгляд на внешнюю политику и вряд ли будут противостоять этому подходу.

Восемь европейских дипломатов, опрошенных Reuters, выразили сомнения относительно того, будет ли Трамп придерживаться обязательств Вашингтона защищать союзников по НАТО, а также острые опасения, что он прекратит помощь Украине на фоне ее войны с Россией.

Ранее судья американского штата Мичиган высказался против применения 14-й поправки к Конституции США в отношении Дональда Трампа, которая запрещает избираться в федеральные органы власти участникам "мятежа" против государства.

Хотя истцы, либеральная группа "Свобода слова для людей", уже объявили намерение подать апелляцию, маловероятно, что она изменит приговор. Аналогичных решений, как пишет АР, эксперты ожидают и по другим подобным искам, в частности в штате Колорадо.

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