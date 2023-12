За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%

За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого "транспортного безвізу", рух товарів автошляхами з України з ЄС і навпаки зріс на понад 40%.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри опублікував віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання спільного комітету з питань цієї угоди.

В інфографіці зазначено, що порівняно з обсягами 2021 року у 2022 році експорт з України до ЄС автошляхами зріс на 41%, а з України до ЄС – на 11%.

