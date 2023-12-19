За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%

За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого "транспортного безвізу", рух товарів автошляхами з України з ЄС і навпаки зріс на понад 40%.

Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри опублікував віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання спільного комітету з питань цієї угоди.

В інфографіці зазначено, що порівняно з обсягами 2021 року у 2022 році експорт з України до ЄС автошляхами зріс на 41%, а з України до ЄС – на 11%.

I presented key figures for implementing the Freight Transportation Agreement between 🇺🇦and 🇪🇺 during the Joint Committee established by the Agreement. The key conclusion is that the Agreement supports our economy and exports. For example, thanks to the signing of the Agreement… pic.twitter.com/IM3BAo9Z2y December 18, 2023

Загалом за півтора року дії угоди з України до ЄС автошляхами транспортували на 47,5% більше товарів, ніж до "транспортного безвізу", а з ЄС в Україну – на 44% більше.

"Головний висновок – що ця угода підтримує нашу економіку та експорт. Так, наприклад, завдяки підписанню угоди цьогоріч експорт дорожнім транспортом зріс на 30%, імпорт – на 25%. Це підтверджує позитивний вплив угоди", – додав Кубраков.

Міністр також наголосив на важливості повного розблокування кордону України із західними сусідами.

"Запобігання новим блокадам у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону", – додав Кубраков.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. У березні 2023 року її дію продовжили до 30 червня 2024 року.

Ключовою вимогою польських та словацьких перевізників, які влаштовують блокади на кордоні, є повернення системи дозволів для українських водіїв.

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