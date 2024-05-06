ЗМІ: У Європейському Союзі за регулювання Telegram відповідатиме Бельгія

Європейська комісія визначила Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT) як регулятора месенджера Telegram на території ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо газеті De Standaard.

Регулювання Telegram передбачене Актом про цифрові послуги ЄС, який набув чинності в лютому та має на меті надати державам-членам Євросоюзу більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами.

Згідно з цими правилами, соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив своїм європейським представником бельгійську компанію EDSR. Це дає телекомунікаційному регулятору Бельгії BIPT юрисдикцію над нею.

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У EDSR на прохання De Standaard прокоментувати ситуацію в основному послались на правила Євросоюзу, уточнивши, що компанія буде точкою контакту між регулятором у Бельгії та Telegram.

"Припустимо, хтось у Нідерландах помітить, що в Telegram-каналі лунають заклики до насильницьких дій проти синагоги або мечеті, і повідомить про це Telegram, але нічого не буде зроблено. Вони зможуть подати скаргу до BIPT", – пояснив газеті бельгійський юрист Матіас Вермулен.

Речник BIPT Джиммі Смедтс повідомив De Standaard, що офіційне оголошення Єврокомісії про визначення регулятора очікується "протягом декількох днів, після публікації в Офіційному віснику (ЄС. – Ред.)".

Раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.

У 2022 році дослідження виявило, що Росія активно використовує Telegram як платформу для розповсюдження маніпулятивних відео різними мовами світу в обхід державних блокувань.