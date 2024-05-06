Вірменія та Угорщина домовились про взаємне відкриття посольств

Міністри закордонних справ Угорщини та Вірменії Петер Сійярто та Арарат Мірзоян за підсумками переговорів у Будапешті 6 травня домовилися про відкриття у своїх країнах посольств обох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс".

Сійярто наголосив на тому, що економічна співпраця між Єреваном і Будапештом значно зросла за останній понад рік – відтоді, як країни домовились про відновлення дипломатичних відносин.

"Минулого року наш економічний розвиток і товарообіг досягли 70%. Угорські фармацевтичні компанії стали активніше працювати на вірменському ринку, збільшивши свою частку на ринку. Я радий, що ми дійшли висновку, що маємо відкрити наші посольства в обох столицях. Наразі в нас є лише консульства", – сказав він.

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Голова угорського МЗС також анонсував запуск прямого рейсу Wizz Air між столицями двох країн.

Досі країни представляли взаємні дипломатичні інтереси через посольства в Грузії.

Нагадаємо, дипломатичні відносини між Вірменією та Угорщиною були призупинені з 2012 року за рішенням Ради національної безпеки Вірменії після екстрадиції до Азербайджану азербайджанського офіцера Раміля Сафарова, засудженого у 2004 році в Угорщині за вбивство вірменського лейтенанта Гургена Маркаряна.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв домовився з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, щоби вбивцю "перевели для відбування покарання" до азербайджанської в’язниці, але його звільнили прямо біля трапу літака. На батьківщині в Азербайджані Раміль Сафаров став національним героєм.

У грудні 2022 року Будапешт і Єреван вирішили відновити дипломатичні відносини – зокрема з огляду на той факт, що роком раніше Угорщина сприяла репатріації п'яти вірменських військовополонених.