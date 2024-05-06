Президент Литви хоче якнайшвидшого розміщення німецької бригади

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напружена геополітична обстановка в регіоні вимагає якнайшвидшого розміщення німецької бригади в країні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У цьому контекст Науседа зазначив, що задоволений тими темпами, якими німецьку бригаду розгортають у Литві.

"Але наша стратегічна ситуація з безпекою вимагає ще більш високих темпів. Ми не можемо дозволити собі розкіш втрачати навіть хвилини", – заявив литовський президент.

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Він додав, що якнайшвидше розгортання бригади є для Литви абсолютним пріоритетом.

"Її реалізація – наш обов'язок, місія і відповідальність", – наголосив Науседа.

У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав німецьких солдатів, дислокованих у країні.

Шольц заявив, що зобов'язання Берліна перед Литвою є частиною політики безпеки Німеччини.

"Німеччина усвідомлює свою відповідальність за безпеку в НАТО, тому ми розміщуємо тут, у Литві, цілу бригаду, і це переконливий внесок Німеччини у стримування будь-якої загрози на території НАТО", – зазначив він.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Понад 20 солдатів оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.