Міністр оборони Німеччини вважає, що оборонний бюджет треба збільшити на кілька мільярдів
Міністр оборони Борис Пісторіус наполягає на збільшенні оборонного бюджету країни на кілька мільярдів євро.
Про це він сказав під час поїздки до Гамбурга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
За словами Пісторіуса, надійна оборона вимагає надійного і стійкого бюджету.
"Тому для мене очевидно, що без постійного інвестування щонайменше двох відсотків нашого ВВП в наш Альянс і національну обороноздатність не обійтися", – зазначив міністр.
Він наголосив, що безпека "має свою ціну".
"Але я переконаний, що це добре витрачені гроші, тому що ми, зокрема, в Німеччині, знаємо ціну обіцянкам щодо спільної безпеки", – додав Пісторіус.
Очільник Міноборони Німеччини назвав Росію найбільшою загрозою для безпеки і миру в євроатлантичному регіоні.
"Саме тому наше завдання — допомогти Україні перемогти. Ми не можемо стояти осторонь і чекати, що станеться", – сказав Пісторіус.
Раніше міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Німеччину разом зміцнювати європейську оборонну промисловість.
Крім того, міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню під час церемонії в Парижі затвердили плани спільної розробки бойового танка наступного покоління зі штучним інтелектом і лазерними технологіями.
Німеччина також бере участь у спільному проєкті створення винищувача FCAS з Францією та Іспанією.