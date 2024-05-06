Міністр оборони Борис Пісторіус наполягає на збільшенні оборонного бюджету країни на кілька мільярдів євро.

Про це він сказав під час поїздки до Гамбурга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За словами Пісторіуса, надійна оборона вимагає надійного і стійкого бюджету.

"Тому для мене очевидно, що без постійного інвестування щонайменше двох відсотків нашого ВВП в наш Альянс і національну обороноздатність не обійтися", – зазначив міністр.

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Він наголосив, що безпека "має свою ціну".

"Але я переконаний, що це добре витрачені гроші, тому що ми, зокрема, в Німеччині, знаємо ціну обіцянкам щодо спільної безпеки", – додав Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини назвав Росію найбільшою загрозою для безпеки і миру в євроатлантичному регіоні.

"Саме тому наше завдання — допомогти Україні перемогти. Ми не можемо стояти осторонь і чекати, що станеться", – сказав Пісторіус.

Раніше міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Німеччину разом зміцнювати європейську оборонну промисловість.

Крім того, міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню під час церемонії в Парижі затвердили плани спільної розробки бойового танка наступного покоління зі штучним інтелектом і лазерними технологіями.

Німеччина також бере участь у спільному проєкті створення винищувача FCAS з Францією та Іспанією.