За время действия соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС, так называемого "транспортного безвиза", движение товаров по автодорогам из Украины с ЕС и наоборот выросло более чем на 40%.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры опубликовал вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания совместного комитета по вопросам этого соглашения.

В инфографике указано, что по сравнению с объемами 2021 года в 2022 году экспорт из Украины в ЕС по автодорогам вырос на 41%, а из Украины в ЕС – на 11%.

I presented key figures for implementing the Freight Transportation Agreement between 🇺🇦and 🇪🇺 during the Joint Committee established by the Agreement. The key conclusion is that the Agreement supports our economy and exports. For example, thanks to the signing of the Agreement… pic.twitter.com/IM3BAo9Z2y December 18, 2023

Всего за полтора года действия соглашения из Украины в ЕС по автодорогам транспортировали на 47,5% больше товаров, чем до "транспортного безвиза", а из ЕС в Украину – на 44% больше.

"Главный вывод – что это соглашение поддерживает нашу экономику и экспорт. Так, например, благодаря подписанию соглашения в этом году экспорт дорожным транспортом вырос на 30%, импорт – на 25%. Это подтверждает положительное влияние соглашения", – добавил Кубраков.

Министр также отметил важность полного разблокирования границы Украины с западными соседями.

"Предотвращение новых блокад в будущем должно стать принципом экономической безопасности нашего региона", – добавил Кубраков.

Напомним, Украина и Европейский Союз подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. В марте 2023 года его действие продлили до 30 июня 2024 года.

Ключевым требованием польских и словацких перевозчиков, которые устраивают блокады на границе, является возвращение системы разрешений для украинских водителей.

Читайте также: Разблокировать границу: каким может быть компромисс между Украиной и Польшей.