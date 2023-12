За время действия соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС, так называемого "транспортного безвиза", движение товаров по автодорогам из Украины с ЕС и наоборот выросло более чем на 40%.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры опубликовал вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания совместного комитета по вопросам этого соглашения.

В инфографике указано, что по сравнению с объемами 2021 года в 2022 году экспорт из Украины в ЕС по автодорогам вырос на 41%, а из Украины в ЕС – на 11%.

I presented key figures for implementing the Freight Transportation Agreement between 🇺🇦and 🇪🇺 during the Joint Committee established by the Agreement. The key conclusion is that the Agreement supports our economy and exports. For example, thanks to the signing of the Agreement… pic.twitter.com/IM3BAo9Z2y