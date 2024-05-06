Прем'єр Вірменії не приїде на "інавгурацію" Путіна

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" російського правителя Владіміра Путіна після так званих "перевиборів".

Як пише "Європейська правда", про це у розмові з журналістами заявив спікер вірменського парламенту Ален Симонян, повідомляє News.am.

На запитання про те, чи відвідає прем'єр Вірменії Москву для участі в церемонії, він відповів негативно.

"Але я вважаю, що ми повинні брати участь у засіданні ЄАЕС як країна, що головує", – додав Симонян.

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Сам Пашинян днями заявив, що обговорюється його участь у сесії Євразійського економічного союзу, але залишив без відповіді питання про "інавгурацію" Путіна.

Раніше Чехія та Естонія, а також Латвія підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Владіміра Путіна 7 травня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступає проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" кремлівського правителя.

У МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.