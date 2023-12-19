"Венеційка" опублікувала висновок щодо Антикорупційного бюро у Грузії

Венеційська комісія відзначає позитивні риси у новому грузинському законі щодо протидії корупції, в частині, що стосується Антикорупційного бюро, але водночас вважає, що закон не дозволить достатньо ретельно розслідувати випадки топ-корупції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновку, опублікованому 19 грудня.

Венеційська комісія підготувала оцінку на основі запиту спікера парламенту Грузії, поданого у вересні цього року, у контексті виконання Грузією 12 рекомендацій Єврокомісії для отримання кандидатського статусу.

"Венеційка" дійшла висновку, що орган у запропонованому форматі не має розслідувальних повноважень та юридичних інструментів для реагування на випадки корупції.

"Якщо метою закону, як вказано у пояснювальній записці, є виконання 4-го пріоритету Єврокомісії у відповідній частині, об’єднавши "усі ключові антикорупційні функції, зокрема для ретельного реагування на випадки топ-корупції", Венеційська комісія може лише зазначити, що закон недостатній для цієї мети", – йдеться у висновку.

Позитивними рисами вказують те, що бюро створюється як окрема структура з високим рівнем фінансової незалежності, але при цьому експерти "Венеційки" вважають, що загальний рівень незалежності бюро недостатній, а повноваження з нагляду за фінансуванням політсил та моніторингу статків і декларацій топ-посадовців потребують додаткових запобіжників.

"Особливо проблемним є те, що призначення та відставка очільника Антикорупційного бюро значною мірою у руках прем’єр-міністра", – зазначають у тексті.

Для усунення недоліків закону Венеційська комісія рекомендує:

щоб для призначення керівника Антикорупційного бюро була потрібна багатопартійна підтримка у парламенті кваліфікованою більшістю, із запобіжником від "глухого кута" у голосуванні, або ж "належна альтернатива", що відображатиме підтримку з боку різних політсил (наприклад, "подвійна більшість" – від провладного табору й опозиції), а останнє слово у питанні відставки також було за парламентом, а не прем’єром;

змінити положення, що стосуються підстав для відставки, зокрема обмежити трактування "неспроможності виконувати обов’язки" до ситуації за станом фізичного чи ментального здоров’я, а також прояснити і розмежувати положення щодо судимостей, вживання наркотиків і "невідповідності".

Окрім того, Комісія рекомендує розглянути забезпечення імунітету керівнику бюро та його заступникам, вдосконалити вимоги щодо професійних якостей кандидатів на цю посаду, прояснити положення щодо обов’язкового тесту на наркозалежність для посадовців бюро або взагалі вилучити їх із закону.

Також рекомендується, щоб Антикорупційне бюро проводило грунтовну верифікацію декларацій про доходи посадовців та, на додачу до вибіркової перевірки, застосовувало ризик-орієнтований підхід.

Нагадаємо, на грудневому саміті лідери ЄС підтримали рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.