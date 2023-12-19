"Венецианка" опубликовала заключение по Антикоррупционному бюро в Грузии

Венецианская комиссия отмечает положительные черты в новом грузинском законе о противодействии коррупции, в части, касающейся Антикоррупционного бюро, но в то же время считает, что закон не позволит достаточно тщательно расследовать случаи топ-коррупции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заключении, опубликованном 19 декабря.

Венецианская комиссия подготовила оценку на основе запроса спикера парламента Грузии, поданного в сентябре этого года, в контексте выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения кандидатского статуса.

"Венецианка" пришла к выводу, что орган в предложенном формате не имеет расследовательских полномочий и юридических инструментов для реагирования на случаи коррупции.

"Если целью закона, как указано в пояснительной записке, является выполнение 4-го приоритета Еврокомиссии в соответствующей части, объединив "все ключевые антикоррупционные функции, в частности для тщательного реагирования на случаи топ-коррупции", Венецианская комиссия может лишь отметить, что закон недостаточен для этой цели", – говорится в заключении.

Положительными чертами указывают то, что бюро создается как отдельная структура с высоким уровнем финансовой независимости, но при этом эксперты "Венецианки" считают, что общий уровень независимости бюро недостаточен, а полномочия по надзору за финансированием политсил и мониторинга состояния и деклараций топ-чиновников требуют дополнительных предохранителей.

"Особенно проблемным является то, что назначение и отставка главы Антикоррупционного бюро в значительной степени в руках премьер-министра", – отмечают в тексте.

Для устранения недостатков закона Венецианская комиссия рекомендует:

- чтобы для назначения руководителя Антикоррупционного бюро была нужна многопартийная поддержка в парламенте квалифицированным большинством, с предохранителем от "тупика" в голосовании, или же "надлежащая альтернатива", которая будет отражать поддержку со стороны различных политсил (например, "двойное большинство" – от провластного лагеря и оппозиции), а последнее слово в вопросе отставки также было за парламентом, а не премьером;

- изменить положения, касающиеся оснований для отставки, в частности ограничить трактовку "неспособности выполнять обязанности" до ситуации по состоянию физического или ментального здоровья, а также прояснить и разграничить положения относительно судимостей, употребления наркотиков и "несоответствия".



Кроме того, Комиссия рекомендует рассмотреть обеспечение иммунитета руководителю бюро и его заместителям, усовершенствовать требования к профессиональным качествам кандидатов на эту должность, прояснить положения об обязательном тесте на наркозависимость для должностных лиц бюро или вообще изъять их из закона.

Также рекомендуется, чтобы Антикоррупционное бюро проводило основательную верификацию деклараций о доходах должностных лиц и, в дополнение к выборочной проверке, применяло риск-ориентированный подход.

Напомним, на декабрьском саммите лидеры ЕС поддержали рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.