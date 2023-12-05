В Естонії відзначили позитивний вплив українських біженців на економіку країни

Внесок українських біженців у економіку Естонії у вигляді податків і споживання перевищує витрати на виплати їм соціальної та іншої фінансової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі естонського мовника ERR.

З лютого 2022 року по грудень 2023 року Естонія прийняла понад 153 тисячі біженців з України. Скільки з них залишилися в балтійській країні – невідомо.

Експерти визнають: більшість тих, хто тікає від війни – жінки, діти та пенсіонери. Звідси й високі показники соціальних виплат: 251 мільйон євро з першого кварталу минулого року до третього кварталу 2023-го. І все ж українські біженці позитивно вплинули на естонську економіку, вважає головний економіст Bigbank Рауль Еаметс.

"Якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші за те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності", – говорить головний економіст Bigbank Рауль Еаметс.

За словами Еаметса, суми соціальних виплат українцям з часом скорочуватимуться. Рано чи пізно, вважає експерт, українські біженці освоять належною мірою естонську мову і приведуть свою кваліфікацію у відповідність з естонським законодавством, а отже – зможуть зайняти високооплачувані посади і допоможуть впоратися з нестачею робочої сили, приміром, у сферах освіти та охорони здоров'я. Поки ж багато українських громадян працюють не за фахом.

Нагадаємо, раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Естонія з 10 вересня цього року змінила порядок тимчасового захисту, що надається українцям, які втекли від війни.