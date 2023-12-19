Каунас продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте
Городской совет литовского Каунаса решил продлить льготный режим проезда в общественном транспорте для украинских беженцев.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Во втором по величине городе Литвы украинцы смогут пользоваться общественным транспортом за символическую плату и в дальнейшем, в течение 2024 года.
В решении совета говорится о том, что иностранцам, которые бежали из Украины из-за военных действий РФ, предоставляется 99-процентная скидка на электронные билеты в автобусах и троллейбусах.
Десятки тысяч людей из Украины приехали в Литву после российского вторжения в феврале 2022 года.
Чтобы воспользоваться скидкой, украинцам необходимо предъявить регистрационную карточку, выданную миграционной службой, или действительный вид на жительство и документ о личности, выданный иностранным государством.
Другие крупные города Литвы также предложили украинским беженцам бесплатный общественный транспорт.
Напомним, страны ЕС продлили механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.
Тем временем в Эстонии отметили положительное влияние украинских беженцев на экономику страны.