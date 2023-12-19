Фінляндія розслідує порушення кордону з РФ двома своїми громадянами

Двох громадян Фінляндії підозрюють у порушенні кордону з Росією на півночі країни, справу вже передали у прокуратуру.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Відділення прикордонної служби Фінляндії у Лапландії вже завершило попереднє розслідування інциденту і передає справу у прокуратуру.

Інцидент стався на крайній півночі в районі міста Інарі, на місці колишнього КПП у Віртаніемі.

Як повідомив керівник попереднього розслідування Франс Хіетанен, 7 грудня цього року двоє фінів перетнули лінію державного кордону і зайшли на російський бік, після чого повернулися на територію Фінляндії. Там їх зупинили фінські прикордонники.

Нагадаємо, у цей період східний кордон Фінляндії був повністю закритий для руху людей у зв’язку з гібридною операцією Росії, яка почала сприяти потраплянню на кордон шукачів притулку.

Після рішення відкрити два КПП з 14 грудня на кордоні одразу ж з'явилися нові мігранти, тому уряд ухвалив рішення знову закрити кордон до середини січня. За неповних дві доби роботи КПП до Фінляндії прибули близько 360 осіб.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку з ситуацією.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону"