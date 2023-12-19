Финляндия расследует нарушение границы с РФ двумя своими гражданами

Двух граждан Финляндии подозревают в нарушении границы с Россией на севере страны, дело уже передали в прокуратуру.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Отделение пограничной службы Финляндии в Лапландии уже завершило предварительное расследование инцидента и передает дело в прокуратуру.

Инцидент произошел на крайнем севере в районе города Инари, на месте бывшего КПП в Виртаниеми.

Как сообщил руководитель предварительного расследования Франс Хиетанен, 7 декабря этого года двое финнов пересекли линию государственной границы и зашли на российскую сторону, после чего вернулись на территорию Финляндии. Там их остановили финские пограничники.

Напомним, в этот период восточная граница Финляндии была полностью закрыта для движения людей в связи с гибридной операцией России, которая начала способствовать попаданию на границу искателей убежища.

После решения открыть два КПП с 14 декабря на границе сразу же появились новые мигранты, поэтому правительство приняло решение снова закрыть границу до середины января. За неполных двое суток работы КПП в Финляндию прибыли около 360 человек.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".