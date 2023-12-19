МЗС Фінляндії видало сотні дозволів на ухилення від санкцій проти РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністерство закордонних справ Фінляндії отримало понад 500 запитів на винятки з санкцій проти Росії, з яких 200 були схвалені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Надані дозволи стосувалися, серед іншого, виведення компаній з РФ та використання заморожених коштів для здійснення платежів за нерухомість, що належить підсанкційним особам.

Загалом, понад 300 запитів на отримання дозволів були відхилені або залишені без розгляду. Зокрема не було надано жодного дозволу на виплату пенсії переміщеній особі.

За словами керівниці групи з питань санкцій МЗС і радниці з питань закордонних справ Піа Саріваари, як правило, справи, з якими працювало відомство, стосувалися запитів на персональні санкції – так званих дозволів на фінансові санкції, також відомих як дозволи на переказ коштів.

Іншою великою категорією ухилення від санкцій, що надавало МЗС Фінляндії, є дозволи компаніям на виїзд з Росії.

"Коли фінська компанія продає свою дочірню компанію в РФ, і якщо вона при цьому передає новому покупцеві продукцію, що підпадає під санкції, ця передача продукції новому власнику повинна бути санкціонована", – пояснила Саріваара.

Раніше МЗС Фінляндії запустило відкритий для всіх онлайн-курс про міжнародні санкції, в тому числі проти Росії, щоб підвищити знання фінів про цей інструмент.

Перед цим повідомляли, що деякі держави-члени Євросоюзу під час обговорення нового, дванадцятого пакета санкцій виступили проти положення, яке б суттєво обмежило реекспорт до Росії низки європейських товарів.

У понеділок Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.