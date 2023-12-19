МИД Финляндии выдал сотни разрешений на уклонение от санкций против РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину министерство иностранных дел Финляндии получило более 500 запросов на исключения из санкций против России, из которых 200 были одобрены.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Предоставленные разрешения касались, среди прочего, вывода компаний из РФ и использования замороженных средств для осуществления платежей за недвижимость, принадлежащую подсанкционным лицам.

В общем, более 300 запросов на получение разрешений были отклонены или оставлены без рассмотрения. В частности, не было предоставлено ни одного разрешения на выплату пенсии перемещенному лицу.

По словам руководительницы группы по вопросам санкций МИД и советника по вопросам иностранных дел Пиа Сариваары, как правило, дела, с которыми работало ведомство, касались запросов на персональные санкции – так называемых разрешений на финансовые санкции, также известных как разрешения на перевод средств.

Другой большой категорией уклонения от санкций, которую предоставляло МИД Финляндии, являются разрешения компаниям на выезд из России.

"Когда финская компания продает свою дочернюю компанию в РФ, и если она при этом передает новому покупателю продукцию, подпадающую под санкции, эта передача продукции новому владельцу должна быть санкционирована", – пояснила Сариваара.

Ранее МИД Финляндии запустило открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против России, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте.

Перед этим сообщалось, что некоторые государства-члены Европейского Союза при обсуждении нового, двенадцатого пакета санкций выступили против положения, которое бы существенно ограничило реэкспорт в Россию ряда европейских товаров.

В понедельник Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.